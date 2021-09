El Sevilla recibe al Salzburgo en su estreno en la Champions

El Sevilla inicia en el Sánchez Pizjuán su séptima participación en la fase de grupos de la Liga de Campeones. El Salzburgo, líder intratable de la liga austriaca, es su primer rival

Sin partido el fin de semana

Dos triunfos y un empate es el balance del Sevilla en el arranque de la competición doméstica. Con siete puntos y un partido menos es séptimo en la clasificación.

Los hombres de Julen Lopetegui han tenido tiempo para preparar el encuentro, ya que no han jugado este fin de semana. El encuentro frente al Barcelona fue aplazado al no poder contar con varios jugadores sudamericanos, concentrados con sus respectivas selecciones, aunque si organizó un amistoso frente al Alavés para no perder ritmo competitivo.

El técnico del conjunto hispalense puede contar con todos sus efectivos, incluido el argentino Lucas Ocampos, ya recuperado de la lesión que le ha impedido debutar esta temporada. También Oliver Torres está en condiciones para disputar el choque.

Rival invicto

El Salzburgo llega a Sevilla con un pleno de siete victorias en la liga austríaca. Ha sumado 21 puntos de 21 en la presente temporada y lidera una liga que ha conquistado las ocho últimas temporadas de forma consecutiva. En los 7 partidos disputados este curso ha anotado 19 goles y ha encajado solo uno.

El equipo del alemán Matthias Jaissle confía en mantener esta buena racha también en Europa y alcanzar por primera vez los octavos de final de la Champions.

Público

Este primer partido europeo del curso podrán presenciarlo algo más de veintiséis mil espectadores, después de que la Junta de Andalucía autorizara cubrir el sesenta por ciento del aforo de Sánchez Pizjuán al relajar las medidas sanitarias en prevención de la pandemia.