Pau Gasol: "La vida al otro lado sigue siendo vida. He tenido mucha suerte"

Pau Gasol, lo importante es el viaje. Es el documental de Pau Gasol en el que se muestra cómo han sido los dos últimos años de su vida en los que ha tomado decisiones trascendentales: "Hemos querido transmitir humanidad, todo lo que se ve en un momento tan incierto y complicado. No solo para mí, sino en el mundo. En mi familia hemos tenido que tomar muchas decisiones y se ve cómo las afrontamos, siempre juntos. Con más o menos tensiones pero siempre juntos", asegura Pau.

Pau estaba convencido de hacer este proyecto: "He visto muchas veces cada uno de los capítulos. Creía mucho en hacerlo. Estos dos años auguraba que iban a ser especiales y difíciles pero que iba a haber mucho que transmitir. Quería transmitir valores, principios, humanidad... cómo hay que prepararse, qué he hecho yo y me funciona".

Sobre su nueva etapa solo piensa en disfrutar de las cosa buenas que le puede dar: "La vida al otro lado sigue siendo vida. Distinta, es cerrar un capítulo y abrir otro. Con más tranquilidad, de estar mucho tiempo en casa. Desde hace dos años he tenido mucha incertidumbre de no saber si estaba retirado. Está interiorizado porque todo momento tiene su parte buena".

"No es solo Pau Gasol. Hay una familia que se ve influenciada y repercutida por las decisiones. He tenido suerte que mi mujer se ha adaptado a los cambios pero no es fácil", asegura sobre lo importante que es su familia a la hora de tomar decisiones.

Y ahora con mucho más tiempo que durante su carrera, ¿A qué quiere dedicarse Pau Gasol?: "Las cosas que más me apetecen es trabajar en la fundación. Promover hábitos saludables para que los niños crezcan con salud y no tengan sobrepeso u obesidad que tiene consecuencias negativas para su futuro. Mi papel en el COI lo estoy cogiendo con ganas y haber como puede contribuir. Y poco a poco ir buscando cómo podría estar afiliado a una franquicia de baloncesto para contribuir a mi deporte de una posición distinta".