Paco Araujo, entrenador español en Líbano: "Estamos seguros aquí por eso nos quedamos"

El conflicto entre Hizbulá e Israel se intensifica en una guerra que está dejando numerosos muertos y heridos. En Líbano vive actualmente el entrenador de fútbol, Paco Araujo, que desde hace más de una década se trasladó para ejercer su profesión. Este jueves se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos la realidad que está viviendo: "Vivo a 25 km de Beirut y hace 40 minutos he notado un temblor y una explosión del mismo nivel que fue el viernes pasado cuando asesinaron al líder de Hizbulá".

"Hace dos noches fue un no parar. Por lo demás estamos en un sitio seguro y hemos decidido quedarnos por eso sino nos hubiésemos ido", asegura. A pesar de que siente que su vida no peligra si confiesa que no duerme tranquilo: "Me dan las 4, las 5 de la mañana y cualquier mínimo ruido que hay ya te preguntas que ha pasado. Será cuestión de acostumbrarse porque parece que va para largo".

Hoy han llegado a España dos aviones del ejercito del aire han evacuado a 200 y 40 españoles, respectivamente: "He tenido la oportunidad de irme, me llamaron ayer por la tarde para ver si queríamos salir hoy mi mujer, mi hija y yo. Lo malo es que después de más de una década aquí tenemos tanto que no nos lo podíamos llevar todo, no nos daba tiempo. Hemos decidido quedarnos, tenemos muchos amigos libaneses que nos han dicho que las zonas cristianas son seguras".

En cuanto a lo deportivo, actualmente la liga de Líbano se encuentra parada por el conflicto: "Se jugó el primer partido de la competición solamente. Las academias que están cerca de las zonas de conflicto también están cerradas".