Nolito: "Estoy muy feliz con lo que he hecho en el Celta y toca buscar una nueva aventura"

Nolito se despidió de Balaídos aunque por lesión tuvo que ser tras el encuentro: "Hubiera estado mejor jugando pero me voy contento. Fue un momento muy bonito para mí y para mi familia y estoy muy agradecido a todos los que se quedaron para darme su cariño"

"Son casi seis años aquí y estoy contento y feliz con lo que he hecho. Ahora toca buscar una nueva aventura", señala el futbolista que cumple 36 años en octubre y recalca que no va a colgar las votas y seguirá su camino: "Mi representante está trabajando si quiere cobrar. Mientras mi cuerpo me lo permita jugaré al máximo nivel. Cuando termine LaLiga a ver qué pasa".

Ha pasado por muchos equipos como Celta, Benfica, Granada, City, Sevilla, "en todos me he reído. Siempre hay momentos más bajos de ánimo pero me lo he pasado bien en todos lados. Siempre está la risa dentro del sacrificio".