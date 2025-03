Nico Williams: "Si sigo trabajando de esta manera van a llegar muchas cosas"

El Athletic Club ha sellado este jueves su pase a los cuartos de final de Europa League tras remontar un 1-2 frente a la Roma en casa. Dos golazos de Nico Williams y uno de Yuri Berchiche han completado la gesta en un partido de claro dominio de los leones en San Mamés que ha finalizado con 3-1 en el marcador.

El gran protagonista del encuentro, Nico Williams, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras finalizar el partido: "Los regates rápidos creo que son un don que me ha dado Dios. Si sigo trabajando de esta manera van a llegar muchas cosas más, ojalá lleguen muchos títulos y éxitos".

Con el Athletic en un nivel superior, los leones ya sueñan con hacer algo grande esta temporada en Europa: "Estamos un 11 de 10 ilusionados, si seguimos a este ritmo y haciendo las cosas que hemos hecho hoy conseguiremos ese sueño y ojalá lleguemos a la final. Especial mención a De Marcos que se retira a final de temporada y sería la guinda final a su carrera".

"Estamos bien posicionados en la liga para llegar a Champions y es otro objetivo que cumplir", señala. Nico ha tenido palabras de elogio para su hermano, su gran cómplice en el terreno de juego: "Mi hermano es un crack, se deja la vida en cada partido. Todavía sigo aprendiendo de él, creo que tiene mucho que enseñarme".

Además, ha valorado como está conviviendo con el éxito a sus, tan solo, 22 años: "No es fácil gestionarlo y estar tan presente en todo pero tengo a gente que me asesora bien. No fuimos conscientes de los que habíamos hecho en la Eurocopa hasta que aterrizamos en España, iba con mis amigos y la gente me veía y me esperaba para hacerse fotos".