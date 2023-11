Montse Tomé: "A la Asamblea no quería ir y se me obligó"

Montse Tomé ha comenzado muy bien en la Selección con cuatro victorias en cuatro partidos pese a un inicio complicado fuera de lo deportivo: "Es algo muy bonito estar aquí, compartir cada día con las personas que me acompañan, haber sido la elegida y Y bueno, es una responsabilidad. Acepto con muchísimas ganas".

En ese inicio apenas se hablaba de fútbol: "Eran mis primeras ruedas de prensa como seleccionadora y eran raras porque los temas que que se abordaban eran poco de fútbol. Entonces bueno, para mí era casi todo algo nuevo y eran situaciones que no había vivido".

"Con ellas no hay ningún problema que ellas puedan decir ni que yo pueda decir y siempre han tenido conmigo y hemos tenido con ellas una relación profesional y de respeto. Aquí ha habido la situación que todos sabéis y cada uno pues hemos podido reaccionar de la mejor manera ayudándolas y ha sido lo correcto", explica sobre el trato con las jugadoras.

El último movimiento es la llegada de Markel Zubizarreta: "Yo creo que puede ayudar mucho en la organización del fútbol femenino en la Federación. Es una persona que tiene mucha experiencia y nos va a ayudar muchísimo en muchos aspectos".

Y cómo ve Jenni Hermoso: "Hoy cuando la hemos visto entrenar, pues ya hemos dicho que ella dentro del campo es la más feliz del mundo y encantada de verla sonreír y entrenar de la manera que lo hace".

Subraya que se dijeron muchas cosas que no eran ciertas como "las dudas de la confianza de las jugadoras, las dudas de la continuidad en el cargo y eso es algo que yo no sentía y no lo sentía y tampoco era cierto, pero al final los medios que lo hicieron decidieron sacarlo. Es algo que tampoco puedo controlar".

Y recuerda aquella Asamblea en la que Rubiales dejó el famoso no voy a dimitir: "Yo directamente no quería ir y cuando se me obligó a ir, pues al final pues hice lo que lo que me obligaron a hacer y evidentemente, pues cuando salí de aquella Asamblea me fui mal a gusto y por eso luego sucedió todo el comunicado, etcétera, etcétera y todo lo que ya sabemos"