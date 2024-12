Mario Suárez: "Parece que Simeone ha encontrado el once titular"

Ha pasado ya un año y medio desde que Mario Suárez dejó el fútbol y desde entonces le hemos podido ver como comentarista de muchos partidos y se ha convertido en uno de los rostros de la selección española en TVE. Se deshace en elogios hacia el equipo de De la Fuente, que "ha conseguido volver a despertar en España la ilusión por el fútbol de selecciones, que se había perdido".

Canterano del Atlético de Madrid, formó parte del primer equipo durante varias temporadas y ahora ve al equipo del Cholo desde la distancia. "Parece que Simeona ha encontrado el once titular (...) Creo que el equipo ha tenido una mala época de juego y fútbol y ahora está jugando a lo que el Cholo quiere", explica.

Uno de los que ha perdido protagonismo en las últimas semanas en el equipo rojiblanco es Koke, aunque Suárez tiene claro que "va a estar ahí" cuando lleguen los momentos importantes.

No se olvida, tampoco, de los vecinos, el Real Madrid, que no pasa por su mejor momento. "Tampoco jugaba un fútbol excesivamente bonito en las temporadas anteriores, pero tenía a Kroos que lo ordenaba todo y a Vinicius que desequilibraba mucho", cuenta de los de Ancelotti.

Mención especial merece Kylian Mbappé, que no está dejando el mejor de los rendimientos durante sus primeros meses en España. "No debe ser fácil pasar de ser la estrella absoluta a tener que compartir ese estrellato (...) Tiene que adaptarse a una posición en la que no puede caer tanto a la izquierda porque está Vinicius (...) A día de hoy, el Real Madrid es el equipo de Vinicius", sentencia.

Otro hacia el que se deshace en elogios es Lamine Yamal, la joven perla del Barça y la selección española y recién ganador del Golden Boy. "Desde el primer momento se ve que está tocado por una varita mágica (...) Tiene el talento de saber entender el juego, es un superdotado".