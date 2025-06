Marcos Llorente, sobre el penalti de Julián Álvarez: "Si la norma no se aplicó bien ese día, es un desastre"

El Atlético de Madrid vuelve a los entrenamientos para preparar el último reto de la temporada, el Mundial de Clubes. En una temporada en la que las sensaciones en algunos tramos de la temporada parecían llevar a hacer grandes cosas, el Atleti finalmente terminó la temporada cumpliendo los objetivos del Cholo pero sin alzar ningún trofeo.

Ahora tendrán la oportunidad de hacerlo en una nueva competición que busca el primer ganador de su historia. El jugador madrileño, Marcos Llorente, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Es una competición nueva que siempre tiene esa incertidumbre de como será. Tenemos muchas ganas de empezar los partidos y ver como se da todo".

El lunes volvieron a los entrenamientos y el día 10 volarán a EE.UU donde dará comienzo el Mundial de Clubes el próximo 15 de junio. El Atlético se enfrentará en el primer encuentro al PSG de Luis Enrique, campeón de la Champions League: "Es una buena prueba para empezar el torneo y ver como estamos de nivel".

Una nueva competición que carga aún más el calendario y que disminuye el descanso de los futbolistas entre temporadas: "Físicamente no sé esto cuando explotará. Es un nivel de números de partidos y de exigencia, y a eso súmale el nivel físico de los partidos actualmente. Esto un día explotará digo yo. Esto también es un entretenimiento y la gente querrá ver a los mejores jugadores. Con tantos partidos va a ser difícil no lesionarse".

"Los que van con la selección empalman directamente con el viaje y no pasan ni por casa", añade. A una selección que ya se encuentra en la final de la Nations League y con la que no ha ido convocado Llorente: "No me esperaba ir. Siempre hay ilusión para ir con la selección pero si no he ido en todo el año no va a ser justo si voy ahora."

Esta semana la IFAB ha aclarado la norma del doble toque en los penaltis tras lo que sucedió en los octavos de final de la Champions entre Atlético de Madrid y Real Madrid con el polémico penalti de Julián Álvarez: "No me enteré en su día de como era la regla, no estaba muy claro. Si no se aplicó bien ese día lo único que me sale decir es que es un desastre".