Luis León: "Desde el primer día que monté en bici supe que me encantaba lo que hacía"

Luis León Sánchez Gil, ciclista murciano de 39 años, dará por finalizada su carrera profesional a finales de esta temporada, tal y como anunció a través de un vídeo de despedida que difundió a través de sus cuentas en redes sociales. Explica en Radioestadio noche los motivos que le llevaron a tomar esta decisión: "No ha sido una decisión fácil. Pero bueno, son épocas de la vida en las que hay que tomar una decisión. Creo que la caída del Tour ha acentuado un poco lo que ha ocurrido esta semana. Al final hemos tomado tanto mi mujer, mis hijos y yo la decisión de de retirarnos y supongo que que a mucha gente les pilla de sorpresa y a otros no".

"Antes te caías con 20 años, con 22 y antes de caer al suelo ya estaba levantándose para coger la bicicleta. Al final las recuperaciones no son iguales", añade y aclara que obviamente su familia ha sido muy importante para tomar la decisión: "tú tienes que ser consciente de que ellos también sufren a su manera y que hay que tomar decisiones. Y bueno, de esa decisión poco, no sé, se ha tomado así. Algún día tenía que llegar. No voy a ser un hombre que vaya a estar pegando por 50 años, ni mucho ni mucho menos. Y también estamos viendo que la gente joven está llegando muy fuerte, se está yendo muy deprisa".

Es de los que siempre ha disfrutado de su profesión pese a la dureza: "He disfrutado porque yo lo tenía muy claro desde el primer día que empecé a montar en bici, que me encantaba lo que hacía y de cierta edad para adelante, que sí, que quería ser ciclista profesional, que mi sueño era ser ciclista profesional, ahora había que dar el paso ante antes o después".

Y se une a la entrevista su hermano Pedro León: "Yo siempre me he fijado en él. Incluso ahora que ya lo ha dejado a mí me ha dado una lección. Como él ha dicho en la entrevista, no me lo esperaba, lo sabía desde hace una semana, pero es verdad que también me pilló por sorpresa. Y bueno, son momentos que no quieres que lleguen nunca, pero al final llegan y es ley de vida".