Lucas Pérez: "Volver a mi casa era el broche final para terminar mi carrera"

El Deportivo de La Coruña ha certificado este domingo su ascenso a Segunda División tras ganar 1-0 al Barça B. El héroe y autor del tanto ha sido Lucas Pérez que se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para contarnos este momento histórico: "Estoy muy feliz por poder estar aquí y brindar a mi club desde dentro".

Lucas Pérez anunció a finales de 2022 que dejaba el Cádiz y la Primera División para jugar en el Deportivo de La Coruña de Primera Federación. Pagó casi medio millón de euros de su bolsillo para volver al equipo de su vida y renunció a casi 1 millón de euros de su contrato con el Cádiz. Su objetivo era claro, quería devolver al equipo de su vida al fútbol profesional, y un año y medio después lo ha conseguido y con un tanto suyo que pasará a la historia.

"La historia es muy bonita por como se han desarrollado los acontecimientos. A nivel personal no puedo pedir nada más, desde que tomé la decisión me ha salido todo redondo", asegura. "Me han dado mucho las gracias. La gente está feliz y se ven reflejados en mí porque soy del Dépor como ellos", ha manifestado.

Lucas ha valorado la importancia de la afición para conseguir este deseado ascenso: "Han tenido un papel muy importante. Cuando no nos salían las cosas la gente se volcó mucho más". Tal ha sido el apoyo que 31.833 personas fueron espectadores de un día mágico en Riazor: "Desde aquellas noches grandes del Deportivo en Champions no se veía nada igual".

El equipo llevaba cuatro años en Primera Federación tras descender en la temporada 2019-2020: "Ahora mismo es difícil decir que se es del Dépor porque los niños de 10 años no han vivido los grandes tiempos del equipo". "El sentimiento de pertenencia a este club es algo muy bonito y que no se puede perder. Este ascenso hace que eso se multiplique. Necesitábamos un momento así", añade.

Lucas Pérez ha sido el protagonista de una de esas 'historias románticas' que se hacen por amor al equipo de tu vida: "En los malos momentos es cuando hay que estar y eso me lo decía la cabeza y el corazón". "Desde que llegué y viví esa presentación ya sabía que había merecido la pena", concluye.

Sobre la próxima temporada, Lucas tiene claro cual es el objetivo: "La ilusión no tiene techo, queremos volver a Primera".