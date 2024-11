Julián Calero: "Se demostró la fusión de la tragedia con el fútbol, es para estar muy orgullosos del Levante"

Hace casi tres semanas la DANA destrozaba la vida de miles de habitantes de Valencia, con perdidas materiales y humanas irreparables. Desde aquel momento el mundo del deporte dio ejemplo con actos llenos de generosidad y sentimiento para intentar ayudar a todas las víctimas de esta desgracia.

Este sábado era el turno del Levante que volvía a disputar un partido tras lo acontecido y lo hizo en su casa, en el Estadio Ciutat de València donde los levantinistas se unieron en un emotivo minuto de silencio en el que el equipo valenciano saltó al campo con una significativa camiseta llena de barro.

Julián Calero, entrenador del Levante, protagonizó una de las imágenes del encuentro cuando las cámaras le apuntaron y en su rostro se veían las lágrimas y la emoción en la que toda la afición se veía reflejada: "Fue muy emotivo, con una carga brutal porque es una situación que tiene a todo el mundo en un estado de ánimo complicado. Al estar todo el levantinismo juntos se generó un ambiente brutal y la misma vez de dolor por la gente que ya no está aquí".

"Demuestra la fusión de la tragedia con el fútbol. Lo de la camiseta se le ocurrió a alguien del club, yo no tenía pensado ponérmela pero a última hora lo decidí. Es para estar muy orgullosos del Levante y de todo lo que han estado haciendo", asegura. Todas las camisetas se van a subastar para recaudar fondos para los afectados por la DANA: "La gente ha perdido muchísimo y lo que menos podemos hacer es olvidarnos de ellos".

"Era imposible centrarse en jugar al fútbol. Esta mañana he tenido una charla con los jugadores y les pedía disculpa porque yo no puedo perder un segundo la atención para ayudar a mis jugadores pero es que no podía". Además, se pudo ver la bandera de la Comunidad Valenciana que usó el Real Madrid en el Bernabéu para homenajear a Valencia y que la ha cedido para que estuviera en ese minuto de silencio tan emotivo que se vivió en el Levante-Elche.