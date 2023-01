Juanfran: "El Atleti es mi casa y mi objetivo es en un futuro ayudarles en la dirección deportiva"

El Intercity, primer club deportivo español que cotiza en Bolsa y que apenas cuenta con seis años de existencia en los que ha logrado cuatro ascensos hasta alcanzar la tercera categoría del fútbol español, se plantea esta eliminatoria de Copa del Rey para disfrutar compitiendo y ver hasta dónde pueden llegar ante un rival de primer nivel mundial.

El premio a su brillante trayectoria ha llegado con un enfrentamiento ante el Barcelona de Xavi Hernández en un coliseo mundialista que reunirá a cerca de 30.000 espectadores en sus gradas. Un ambiente de Primera para un Intercity que pretende saborear de esta forma lo que significa estar en la élite.

Juanfran Torres es el vicepresidente del Intercity y reconoce que se le hace "raro" cuando le recuerdan su cargo pero lo asume con "mucha ilusión porque me gusta mucho. No quería más césped. El objetivo que tengo a largo plazo es ayudar al Atlético de Madrid en la parcela deportiva, estar mano a mano con la secretaría técnica".

Respecto a Joao Felix señala que "si se busca una salida es porque el jugador la ha pedido. Es muy importante para la entidad y quizá si sale es porque no ve claro su futuro. Es verdad que su mejor versión no ha tenido regularidad en el Atlético". Y en cuanto a Simeone y una posible salida reconoce que "habrá un vacío pero él es consciente que todo tiene un principio y un fin. Para mí es el entrenador ideal pero es otro mundo para él el cada año renovarse. Lo que ha logrado es espectacular, pero si se va, vendrá otro y no hay nadie imprescindible".

"Estoy convencido de que el Barcelona va a venir con un respeto máximo pero aún así pueden tener un mal día y que a nosotros nos salga todo y complicarles la vida. Ojalá podamos nosotros complicar la vida al Barça. A los que ponga les inculcará que tienen que ganar", asegura Juanfran pese a las ausencias de Pedri y Lewandowski.