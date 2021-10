Jordi Évole explica su cruce de tweets con Míchel: "Debió pensar, menudo tonto éste"

"Suena Míchel", ha escrito irónicamente el periodista en un tuit en referencia al exfutbolista del Real Madrid y entrenador, Míchel González que está sin equipo después de haber sido cesado del Getafe tras un mal arranque de temporada.

El tuit de Évole no le sentó bien a Míchel que no dudó en responderle. "Como estrella de la tele no tienes precio, como gracioso eres menos original. Dedícate a lo tuyo, tú que puedes y sabes". Sin embargo, Évole aclara que no hay ningún problema entre ambos y que está todo arreglado: "He llamado a Míchel, tenemos buena relación, él fue de los primeros en participar en nuestro programa con mucho sentido del humor"

"Entiendo que Míchel esté harto de la frasecita...yo es que la verdad estuve poco original. Míchel estaría viendo twitter y diría vaya tonto pollas éste. La verdad es que este año estoy un poco desconectado del fútbol, no sabía que a Míchel lo habían echado del Getafe", añade.

La salida de Koeman

Como culé cree que la destitución de Koeman ha tardado mucho: "Parece que sí, que esta destitución llega tarde, creo que se ha perdido un mes de campeonato. A Koeman seguramente como club le hayamos hecho una putada; Laporta le mantuvo porque no tiene dinero". Y respecto al mejor colocado para sustituirle opina que "Xavi es un icono del Barça y creo que puede poner a esta plantilla a jugar como puede jugar. Creo que hay que olvidar las comparaciones de Guardiola y otros entrenadores".

Recuerda aquella pancarta de Laporta y se muestra crítico con ella: "Si Florentino pone la pancarta que puso Laporta al lado del Camp Nou, pensaría menudo gilipollas este. A veces hay que pensar cómo sentarían las cosas al revés"

En diciembre entrevistó a Messi y no descarta una segunda edición: "No descarto ir a París a entrevistar a Messi. Tengo una visita pendiente. Creo que será difícil que conozcamos del todo la salida de Messi del Barcelona. Me encantaría tener su versión"