Joan Gaspart: "Xavi tiene que tener una visión optimista"

Joan Gaspart, ex directivo del Barça durante casi 30 años ocupando el cargo de Vicepresidente y Presidente, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para analizar la situación actual del club catalán en relación a la continuidad de Xavi: "El Presidente y su equipo directivo son los que tienen que decidir y seguro que elegirán lo mejor para el Barça".

En la previa del partido entre Almería y FC Barcelona, Xavi Hernández hizo unas declaraciones que no gustaron a la directiva, en especial a Joan Laporta. Gaspart pidió a Xavi que cambiase su discurso: "No me gustó el comentario que hizo sobre el futuro. Respeto la libertad de expresión de todo el mundo pero Xavi como entrenador y como hombre del futuro tiene que tener una visión realista y al mismo tiempo optimista".

Xavi anunció el pasado 27 de enero, tras perder contra el Villarreal en Montjuic, que dejaría de ser entrenador del Barça el 30 de junio. Tras varios meses la directiva llegó a un acuerdo con Xavi para que cumpliera su contrato que termina la próxima temporada. Pero ahora, tras las declaraciones de Xavi, su futuro parece estar más fuera que dentro del club azulgrana lo que ha creado un clima de inestabilidad.

"Una cosa es la forma de actuar y otra el fondo. El fondo es que el Barça el año pasado fue campeón de liga y este año ha quedado segundo. En cualquier equipo esto sería un gran éxito", asegura. "La forma no sirve de nada. Pero se es libre pensar si se ha hecho mejor o peor. Eso durará poco, la gente se olvidará", ha zanjado.

Este capítulo se suma y se compara, en la forma, a la polémica salida de Leo Messi del equipo azulgrana: "Yo hubiera llevado al Barça a la ruina absoluta para que Messi se hubiese quedado". "Laporta quería que se quedase pero fueron los términos económicos los que lo impidieron", defiende.

Además, también vivió una situación similar Ronald Koeman: "Cuando entró Joan Laporta, Koeman ya estaba pero no era su entrenador. Los técnicos opinaron que no era lo mejor para el club y por eso lo echaron".

Joan Gaspart ha comparado estos casos con su época de directivo en el Barcelona en la que afrontaron el despido de una leyenda como Johan Cruyff: "La forma en la que despedimos a Cruyff del Barça no eran las mejores pero al final lo que la gente valoró es lo que pasó después, y es que vino Van Gaal y ganamos dos Ligas seguidas".

En el ámbito personal, Gaspart cumplirá el próximo mes de octubre 80 años y a pesar de su edad asegura que no ha ido a menos su pasión por el Barça: "El culé no deja de ser culé. Es una enfermedad que no tiene cura, se cura el día que uno se muere".