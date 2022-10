Javier Aguirre: "Defiendo a muerte el VAR pero la duda es el que lo maneja"

Javier Aguirre pasa por Radioestadio noche tras el partido ante el Espanyol en el que la polémica ha estado presente tras un penalti que no ha sido pitado en favor de su equipo: "Creo en el VAR y lo defiendo a muerte pero la duda es el que maneja el VAR cuando insiste y cuando no insiste y cuando el de abajo le hace caso y cuando no".

El mexicano es partidario de que los entrenadores puedan pedir revisiones: "Baloncesto, béisbol, fútbol americano, voley... en todos el entrenador puede pedir el VAR. Colina me dijo que en el fútbol no lo va a haber nunca". Y se queja del cambio de criterio: "Mi roja de hoy es por salirme del área técnica. En Sevilla por lo mismo me saca amarilla. Hay disparidad de criterios pero no me quiero distraer con los árbitros".

Por último, habla de la sensación de su equipo, Muriqi: "Creo que es destino. Teníamos una opción de compra con la Lazio y no podíamos. Lo pagó el Brujas pero no pasó el reconocimiento y Lazio nos bajó el precio. Con todo lo feo que es le queremos mucho".