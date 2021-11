Gayá: "Nadie me ha dicho nada del interés del Barça. Soy muy feliz en el Valencia"

José Luís Gayá ha sido protagonista en Radioestadio Noche. Mientras avanzan las negociaciones para su renovación, el de Pedreguer reconocía que "siempre he sido feliz en el Valencia. Claro que ahora soy más feliz porque tengo una jerarquía dentro del campo al ser capitán en la que me siento muy importante y muy querido por la afición. Claro que me siento muy feliz". Y añade que "tenemos un grupo super humano y super bueno y estoy encantado con todos".

Vuelve a la Selección tras perderse la última convocatoria por lesión

Y sobre la selección de Luís Enrique añadía que "esta selección ha demostrado superar todas las adversidades posibles. La gente se enganchó con nosotros porque vieron un equipo que lo dejaba todo en el campo. Lo confirmamos en la Nations League. No me imagino un Mundial sin esta España porque es un equipo que divierte, que juega bien y la gente está enganchada con ella".

"Desde la Eurocopa cambió la imagen de la Selección. La gente se enganchó con nosotros. La gente cambió la imagen que tenía de nosotros", añade. Marcos Alonso se ha quedado fuera y Luis Enrique ha dicho que ha sido muy injusto con él, algo que Gayá entiende: "Estuvo muy bien en la Nations League y claro que entiendo las palabras del míster".

Su renovación

Sobre su renovación apenas quería hablar. "Lo digo con sinceridad, es un tema que no me gusta meterme y para eso están mis representantes. Ahora estoy centrado con la selección y en hacer un buen año con el Valencia. Mis representantes son los que llevan la negociación y ellos son los que saben lo que tienen que hacer". Y sobre el supuesto interés del Barcelona reconocía que "sé lo del interés por lo que ha salido en la prensa pero a mi nadie me ha dicho nada a día de hoy. Yo estoy muy feliz en Valencia que es mi casa".

Bromas con los jugadores del Atlético

En la selección ha coincidido con Koke, futbolista del Atlético de Madrid a quien se enfrentó el pasado fin de semana. "Claro que ha habido algún comentario de lo del fin de semana. Fue el primer día. Nosotros teníamos el partido perdido y ellos ganado. Ya demostramos ante el Mallorca que somos capaces de dar la vuelta en una situación muy complicada. Lo del Atleti no lo esperaba nadie porque es el campeón y al final creímos, metimos el segundo y cuando lo hicimos sabíamos que íbamos a tener otra".

De la irregularidad de estas últimas jornadas antes del partido ante el Villarreal afirmaba que "son momentos que pasan a lo largo de la temporada. Lo que hay que intentar es que duren lo menos posible. Es verdad que empezamos muy bien con diez puntos de doce. Luego hubo muchas bajas. Jugamos contra rivales como el Real Madrid o el Sevilla y nos vinimos un poco abajo. Ahora ganando al Villarreal y empatando ante el Atleti estamos un poco mejor. Este equipo debe seguir con una línea ascendente. Debemos mejorar los números defensivos como ha dicho el míster. Si un equipo quiere estar en las posiciones de arriba no puede encajar tanto y nosotros hemos encajado demasiado".

No arrastra ninguna lesión

Ya la semana pasada se ausentó en una de las sesiones de entrenamiento. El lunes tampoco estuvo con el grupo en la selección. Aún así y pese a la sobrecarga que viene arrastrando manifestaba sentirse bien. "La ausencia fue más que nada porque en Valencia después de un partido hacemos bici o gimnasio para recuperar. Nos dieron a elegir y nos quedamos dentro Rodrigo y yo porque prefiero recuperar así".

"Más que el calendario, es el esfuerzo. Con esta exigencia no te puedes ahorrar ni un esfuerzo y eso hace que aumente las lesiones", asegura.