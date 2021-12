Gaspar que ha fallado el penalti ante el Sevilla: "Si Rakitic me regala su camiseta, me puedo retirar tranquilo"

El Sevilla ha sufrido mucho para acceder a la tercera ronda de la Copa del Rey 2021/22, al necesitar los penaltis para deshacerse del Andratx balear, de Segunda RFEF (cuarta categoría). Hablamos con Gaspar, el jugador que ha fallado el penalti decisivo: "Es lo que hay el fútbol es así. No es de mi mes mejores años porque no estoy jugando mucho. He disfrutado mucho de los 25 minutos que he tenido. No me tocaba tirar pero por veteranía he chutado... y así es el fútbol. Y lo he fallado"

"Quedaban pocos por tirar y me han mirado a mí por veteranía. Y nada, he dicho voy para allá. Quería chutarlo al medio pero justo dos antes un compañero ha chutado al medio y me ha cambiado la idea. He querido asegurar cruzado, pero me he pasado de fuerza y se me ha quedado cara de tonto", explica y señala que ha sido su peor momento como futbolista: "En el primer momento, he visto que el balón ha salido fuera y ha sido la máxima jodida de mi vida en el fútbol. Todos los jugadores del Sevilla han venido y me han apoyado y en mi equipo igual, me han dicho que no me preocupe por nada".

Sí que hay algo que le haría sentir mejor: "Si me diera Rakitic la camiseta me haría muy feliz. Estaba hecho una mierda y cuando he ido a pedir no quedaba nadie. Si me hacéis este regalo me cambia la idea del fútbol"