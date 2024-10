Fernando Romay: "El jugador que más me hace disfrutar es Tavares"

El pasado día 1 de octubre el Congreso de los Diputados acogió una jornada sobre "La carrera profesional de los deportistas de alto nivel: cotizaciones y jubilación", organizada por La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) en colaboración del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Entre los presentes se encontraba Fernando Ramoy, exjugador de baloncesto, que se ha inmerso en un nuevo proyecto con el fin de solucionar un problema que han venido sufriendo los deportistas españoles desde hace años y es el de la cotización del deporte como trabajo y el problema futuro de la jubilación.

Fernando se ha pasado este jueves por los micrófonos de Radioestadio Noche para aclararnos todos los detalles de esta iniciativa: "Estamos pidiendo algo tan básico como que nos hagan caso. Los más mayores no pudimos cotizar, pagábamos el 26% a Hacienda. Hasta el año 1993 no podía ser profesional ir a los Juegos Olímpicos. El que tributase no se consideraba profesional, pero el que cotizaba si".

Romay nos cuenta en primera persona su experiencia: "Yo empecé a cotizar cuando salí del Real Madrid. Ahora tienen que subsanarlo. No es normal que compañeros míos hayan tenido que estar en un colegio hasta los 60 años. Yo tengo 65 años y todavía no me puedo jubilar".

"La Secretaría de Estado de Seguridad Social y la Secretaría de Estado para el Deporte están en muy buena sintonía intentado buscar una solución que yo creo que ya está ahí. Hay buena disposición sobre todo por los dos partidos mayoritarios del Congreso, PSOE y PP", asegura.

Fernando ha explicado alguna de las medidas que quieren que se lleven a cabo: "La seguridad Social queremos que lo pague el deportista pero que haya una especie de cantidad mínima dependiendo de lo que se cobre durante el año. Además, queremos que sea obligatorio que se cotice por las becas". "No es normal la situación que viven los deportistas, aunque hayan estudiado anteriormente es que empiezas de becario con 40 años", manifiesta.

Romay también ha analizado el panorama deportivo del baloncesto y en concreto del Real Madrid: "El baloncesto ha cambiado mucho, ya no es un deporte de regularidad, es de oportunidad. Lo que tienes que estar bien es de febrero a junio. El Real Madrid está haciendo un proyecto nuevo porque se han ido Rudy y el Chacho". "El jugador que más me hace disfrutar es Tavares, ha sabido evolucionar y hacerse muy grande dentro y muy versátil fuera", concluye.