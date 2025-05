Fernando Llorente: "Es una pena que el Athletic no esté en la final de la Europa League"

Bilbao está preparada para convertirse este miércoles en el centro de todos los focos, ya que acoge la final de la Europa League entre el Tottenham y el Manchester United, un duelo de ingleses que no llegan en su mejor momento pero que sin lugar a dudas será un partido que disfrutarán todos los aficionados al fútbol.

Como embajador de la UEFA, Fernando Llorente ha estado presente en la previa de este encuentro, una final en la que se decanta por el Tottenham, el equipo en el que militó durante dos temporadas: "Me guardan mucho cariño allí, me quieren muchísimo, pasé unos años muy bonitos allí. Hoy me han recibido con gritos de "héroe".

"Todo parecía indicar que el Athletic iba a llegar a la final y es una pena que no esté, me llevé una decepción. Aquella decisión del árbitro marcó mucho", asegura. El ex jugador del Athletic, del equipo de su vida, lamenta que los leones no puedan disfrutar en su casa de una final tan ansiada por todos los aficionados y habitantes de Bilbao.

Han pasado casi tres años desde su retirada del fútbol y hace un balante de todo lo que ha cambiado, en el que destaca la aparición de Lamine Yamal: "Está sorprendiendo a todos. Creo que nunca había visto a un jugador de su edad hacer lo que está haciendo. Tiene mucha facilidad para jugar, parece que no siente la presión, se echa el equipo a las espaldas".

Además, este martes hemos conocido rumores de que el Real Madrid estaría interesado en Nico Williams: "Después de este año tan bonito y clasificarse a la Champions League, creo que es un año muy bonito para jugar esta competición con su "familia". No es una decisión fácil pero él decidirá".