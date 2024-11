La esperanzadora imagen tras la DANA: Un grupo de niños juega al fútbol entre la catástrofe

Muchas son las imágenes que hemos visto del temporal que ha arrasado decenas de pueblos en Valencia, imágenes de dolor, sufrimiento y superación, pero hay una que consiguió dar un poquito de esperanza y que protagonizaron un grupo de niños que este jueves se han pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche.

Álvaro, Iker, Roberto y Alejandro no sabían que serían los protagonistas de un vídeo que en apenas unas horas se hizo viral en las redes y es que entre las calles de barro, basura y chatarra se hicieron un hueco para disfrutar del fútbol: "Nosotros estábamos limpiando y amigas mías me mandaron el vídeo diciendo este es tu hijo. No sabíamos que los habían grabado", señala la madre de Álvaro.

Álvaro tiene 10 años y nos ha contado lo que hay detrás de ese vídeo: "Me lo pasé muy bien jugando al fútbol, lo volvería a repetir. La pelota la encontró Iker de la basura que había traído la riada". Iker es más pequeño, tiene 8 años y junto a sus amigos han vivido momentos increíbles a raíz de ese vídeo: "Después de eso volvimos a jugar pero en el campo del Valencia, nos dejaron jugar allí. Hablamos con Joselu, Gayà, Hugo Duro... Nos dijeron que éramos muy famosos".

Además, los niños también han asistido a la gala de los premios Marca con Luis de la Fuente donde han conocido a muchos futbolistas como cuenta Alejandro: "Vimos a Borja Mayoral, a Unai Simón... Nos han dicho que somos muy buenas personas y muy grandes, que sigamos siendo así y ayudando. Mañana empiezo el colegio y quiero ver a mis amigos porque se que hay algunos a los que se le ha inundado la casa".

El último de los niños se llama Roberto y es el único de los cuatro que juega en un equipo de fútbol, el Aldaia CDF, el equipo del pueblo: "No podemos ir a entrenar pero a lo mejor la semana que viene o la siguiente si. Tengo muchísimas ganas de volver pero nos vamos a otros campos. También me han cambiado de colegio porque el mío está destrozado".