Enric Masip: "La mayoría de presidentes del CTA han sido socios del Real Madrid"

El Barcelona prepara este miércoles la ida de semifinales de Champions frente al Inter, un partido de vital importancia para el conjunto azulgrana que alcanza esta eliminatoria seis años después. Llega tras levantar el pasado sábado la Copa del Rey derrotando al Real Madrid en un partido que se vio envuelto por la polémica incluso antes de sonar el pitido inicial.

Uno de los hombres de confianza y asesor del presidente Joan Laporta, como es Enric Masip, se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche: "Estoy disfrutando mucho este momento de la temporada, me lo estoy pasando bien aunque es cierto que venimos de una travesía dura. Ves como estaba el equipo en general y el cambio es bestial y más teniendo en cuenta las dificultades económicas".

"El cambio lo hemos hecho sin ese cheque en blanco que tienen muchos equipos para fichar a quien quiera, cueste lo que cueste. Eso te hace sentir orgulloso", añade. El gran artífice de este equipo ha sido Hansi Flick, una apuesta de Laporta que asegura Masip que venía de hace años: "Cuando Laporta se presentó a las elecciones en 2021 uno de los entrenadores que quería era Hansi Flick pero en ese momento estaba con la selección alemana".

"Flick ha dado con la tecla, ha hecho un equilibrio con la gente joven y mucho trabajo con La Masia. Que los chavales quieran ser como Pedri, como Gavi, es un éxito del proyecto de este club.. Tiene un desparpajo inusual para su edad", asegura.

Flick ha devuelto la alegría a los culés sin perder la esencia de su fútbol: "El aficionado del Barça no se conforma solo con ganar, aquí la gente lo que quiere es jugar bien. El equipo tiene mucha exigencia. El estilo del Real Madrid aquí sería muy complicado, el Barça no puede jugar a defenderse".

Sobre el Madrid y la final de Copa, Enric ha comentado todo lo ocurrido tanto dentro como fuera del terreno de juego: "No se me pasó por la cabeza que la final no se jugase. Cuando alguien utiliza unas armas no deportivas como es la agresividad, algo que puede venir de una inferioridad. El Barça salió a jugar y a hacerlo bien y parecía que todo era importante menos el fútbol".

A pesar de la victoria del Barcelona, Masip cree que todo lo que se provocó en torno al arbitraje pudo afectar al desarrollo del partido: "Yo vi tres penaltis a favor del Barça no pitados que en una competición regular se habrían revisado, pero como estamos en una situación en la que se le pone tanta presión en los árbitros, saben que si pitan ese penalti muchos dirán que tenía razón el Real Madrid con el comunicado".

Este miércoles hemos conocido las sanciones a las que se enfrentaran los jugadores del Real Madrid, en la que Rüdiger tendrá que cumplir 6 partidos, Lucas Vázquez 2 y por su parte a Bellingham se le ha retirado la tarjeta roja: "Cada decisión que se van tomando tienen unas consecuencias, me gustaría que las varas de medir fueran iguales para todo el mundo".

"Durante dos años mucha parte de la prensa ha estado hablando solo del Caso Negreira... Cada vez que el Barça ha ido bien salía a relucir lo mismo, que ganaba títulos con ayudas en vez de por su fútbol. A veces el que más se queja es el que menos puede quejarse. La mayoría de presidentes del CTA han sido socios del Real Madrid", señala.

Laporta encara su último año de legislatura aunque se plantea la posibilidad de adelantar las elecciones a este mismo verano: "Yo que conozco al presidente, él nunca es de acortar plazos y aprovecharse de las situaciones. Yo si fuera él, que ahora mismo está disfrutando mucho de la temporada y del ambiente, creo que le gustaría seguir. No le tengo que recomendar que convoque elecciones a final de temporada. ¿Para que recortar un año tu mandato?".