Emery: "Ahora toca disfrutar mucho y seguir trabajando"

El técnico del Villarreal, Unai Emery asegura que están "muy felices" de haber conseguido el objetivo de superar al Bayern y de clasificarse a las semifinales de Champions pero lo viven "con normalidad".

"Tengo la oportunidad de jugar mi primera semifinal de Champions. Ahora toca disfrutar mucho pero también seguir trabajando. He vivido así durante todas estas eliminatorias y en los entrenamientos y así quiero seguir viviéndolo", reconoce Emery, que dice que no le molestaron las declaraciones Julian Nagelsmann ni antes ni después de la vuelta porque lo "entendía".

"Entiendo que un club tan grande como el Bayern el primer impacto es difícil asimilar, y las personas responsables desde directivos hasta el entrenador pues te proteges. Lo entiendo y me pingo en su lugar porque también me he equivocado a veces. El impacto emocional de algo negativo y más en caliente es difícil. Tienes que tener mucha experiencia para aguantarla o tener gente cerca que te sujete rápido", resalta.

Además, explica que se centró más en ellos mismos y como sorprenderles en el campo porque ellos les veían como la sorpresa, un equipo pequeño. "Ahí es donde podíamos impactar y crear sobre ellos. El primer partido era clave. Ayer conseguimos refrendar una eliminatoria a nuestro favor", señala.

Sabíamos que podíamos tener nuestras opciones

E insiste que la reacción que tuvo el Bayern era más producto de la frustración. "Fue un partido ante un rival que era favorito, que ellos individual y colectivamente tienen más cosas que nosotros. Sabíamos que podíamos tener nuestras opciones. La eliminatoria ha ido en esa línea".

¿Sueña Emery con la final? "Cuando jugábamos contra la Juventus estábamos a siete partidos, contra el Bayern estábamos a cinco y ahora que jugamos contra el Liverpool estamos a tres. Los favoritos son el Liverpool, las semifinales son muy difíciles pero vamos creando nuestras propias experiencias. Hemos ido madurando y conociéndonos mejor y siendo capaces de encontrar respuestas que nos han valido para ganar a equipos de estos niveles. Esa madurez y esa experiencia la seguiremos usamos", dijo.

Estoy orgulloso y agradecido de estar en Villarreal

"Estamos muy contentos de este proyecto de la familia Llaneza y Roig, quienes decidieron invertir y llevan 24 años con dos descensos. Hay que tener valentía. Estoy orgulloso de estar aquí y tratar de cumplir con el trabajo", finaliza Emery.

Sobre la felicitación de Ancelotti. "Conocía su faceta de futbolista a nivel top, de entrenador ha tenido una trayectoria increíble y con todo lo que lleva a sus espaldas a nivel humano y como persona se supera. Ese detalle que tuvo ayer se lo agradecimos todos los del Villarreal"

Y también ha analizado el partido entre el Atleti y el Manchester City. “El Atleti ha hecho una gran eliminatoria aunque le ha perjudicado más que beneficiado que el partido entrase en batallas personales. Han tenido un jugador menos en el tramo final y el duelo se ha ido muriendo más en guerra que en ocasiones”

En cuanto al duelo de estilos Guardiola-Simeone. “Las decisiones de los entrenadores hay que respetarlas y más de quien vienen. El Cholo es muy grande y le admiro mucho, todas las decisiones que tome me parecen correctas porque tienen una finalidad, al igual que Guardiola. Siendo tan diferentes son dos de los mejores entrenadores del mundo. Todo lo que hacen es para aprender y analizar”.