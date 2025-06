Eder Sarabia, sobre el ascenso del Elche: "La Primera división es un sueño para mí"

Este domingo ha finalizado la temporada regular de Segunda División y el Elche ha conseguido su ansiado ascenso a Primera, convirtiéndose en el segundo equipo que sube de forma directa tras el Levante que ya lo hizo hace un semana. El próximo sábado dará comienzo los playoffs de ascenso donde Real Oviedo, Mirandés, Racing de Santander y Almería lucharán por conseguir la tercera y última plaza.

El Elche con el subcampeonato cumple un sueño del equipo y de su artífice, Eder Sarabia, que en su primera temporada al frente del equipo ilicitano ha conseguido devolverlo a la máxima categoría del fútbol español. Este domingo se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche justo cuando subía al avión rumbo a Elche: "Nos espera una locura increíble, nos llegan vídeos y tenemos muchas ganas de llegar".

"Desde hace meses lo tenia entre ceja y ceja, estaba convencido de qué íbamos a ascender. Creo que ha sido merecido. Desde luego que la Primera división es un sueño para mí, me lo he currado mucho, he estado prácticamente en toda a las categorías y he aprendido de toda a las situaciones qué he vivido", asegura.

Eder sabe lo que es estar en los banquillos de Primera pero lo ha hecho como segundo entrenador y espera que el próximo año lo haga al frente del equipo al que ha llevado a la gloria: "Ojalá pueda renovar, soy muy feliz y me quieren, quiero seguir haciendo cosas importantes en el Elche". "Posiblemente mi padre hoy sea la persona más feliz del mundo. Desde chico me ha inculcado todo", concluye.