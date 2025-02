Dolors Ribalta, directora del Espanyol femenino: "La imagen no deja lugar a dudas, nos hubiera gustado una disculpa de Mapi"

La jugadora del FC Barcelona, Mapi León, se ha visto envuelta en una polémica a través de un vídeo que ha sido difundido en redes sociales en el que se percibe como realizó un gesto considerado como una vulneración de la intimidad de la futbolista del RCD Espanyol, Daniela Caracas.

Los hechos tienen lugar el pasado domingo durante el derbi catalán que enfrentaba a ambos equipos en la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Este suceso ha sido denunciado por el Espanyol a través de un comunicado, horas más tardes lo ha hecho Mapi y el Barcelona, defendiendo y afirmando que todo fue "un lance del juego" y que le tocó la pierna.

, se ha pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche: ". Queremos proteger a nuestra jugadora, preservar su intimidad y estar a su lado. Daniela está en shock, nos ha pedido si nosotros podíamos verbalizar sus sentimientos. Pedimos que la dejen tranquila para que tome la decisión que considere oportuna".

"Nos hubiera gustado una disculpa de Mapi León porque la situación es clarísima, lo ha podido ver todo el mundo. No se ha puesto en contacto con Daniela, al menos hasta el momento que yo he hablado con ella. El comunicado del Barcelona llega muy tarde", asegura. "Daniela tiene claro que le toca sus partes íntimas, pero en cuanto a la verbalización está tan metida en el partido que no lo sabe exactamente. En ese momento no sabe reaccionar", añade.

"Nuestra jugadora es la víctima y la estamos protegiendo. Es una imagen muy clara y el vídeo no deja lugar a dudas. Es una imagen que mancha el fútbol femenino", concluye.