David Raya: "A todo el mundo le sorprende que De Gea no esté en la Selección"

David Raya salió de España con 16 años para intentar hacerse un hueco en el fútbol profesional. Diez años después ha llegado la llamada de la selección de España tras su buena temporada en el Brentford. Diez después de incorporarse a la academia del Blackburn Rovers, Raya ha sido convocado por Luis Enrique Martínez para formar parte del grupo que disputará los partidos contra Albania e Islandia y ser uno de los tres guardametas de la selección en la citación junto a Unai Simón y Robert Sánchez.

"Un sueño cumplido", reconoce el portero que desvela la cantidad de mensajes que recibió después de que Luis Enrique comunicara la convocatoria. En el parón tenía pensado "bajar a Barcelona para disfrutar con la familia como hago siempre que tengo libre", pero le cambiaron los planes. Se enteró en el entrenamiento, "el míster me cogió entre dos ejercicios y me dijo, ha salido la lista, estás convocado felicidades. Luego terminó el entrenamiento y o comunicó a todos los compañeros y me felicitaron todos".

Una convocatoria que no sospechaba: "No sabía que me estaban viendo. Ha venido de sorpresa, no sabía que podía suceder. Siempre ha sido un sueño". Asegura que una vez que subieron a la Premier sabía que el escaparate era mucho mayor y "en algún momento podía suceder". Nos cuenta el proceso, "te llaman y te dicen el día que hay que estar y la hora y ya se arregla todo para poder estar". Quiere disfrutar el momento pero también quiere "pelear por mantener la plaza y estar en el Mundial".

David ha llegado a la Selección en el lugar de su tocayo De Gea: "Es una sorpresa para todo el mundo. De Gea está haciendo un temporadón en el United y a todo el mundo le sorprende que no esté en la Selección".

La selección jugará en Cornellá, muy cerca de su casa. David tiene claro "que sería un sueño debutar con la Selección tan cerca de casa". Con 16 años se marchó a Inglaterra y reconoce que fue muy duro pero "era una oportunidad que no podía desaprovechar". Una de sus virtudes es el juego de pie y explica que "siempre he jugado con mis amigos al fútbol sala y eso se ha notado a la hora de jugar con los pies".