David Meca: "Hace 25 años fue por reivindicación, ahora por culpa de mis amigos"

David Meca se ha enfrentado a un nuevo reto a sus 50 años de edad, aunque no tan nuevo ya que es el mismo que completó hace justo 25 años, la fuga de 'Alcatraz'. Un nado de 8km en las aguas que separan la prisión de San Francisco. Este miércoles el nadador se ha pasado por los micrófonos de Radioestadio Noche tras completar el desafío: "Me ha costado, físicamente no soy campeón del mundo que era antes pero ahora veo las fotos y yo creo que estoy hasta más cachas".

"La cárcel de Alcatraz está en una isla a 5 km de la parte más cercana de San Francisco y pusieron la cárcel ahí para que no se pudiera escapar ningún preso. Dice la leyenda que dos personas lograron escapar pero no los encontraron, entonces no se sabe si lo consiguieron o si se lo comieron los tiburones", explica.

"La primera vez fue en 1999 como forma de reivindicación porque en ese momento me acusaron de dopaje. Mi mejor manera de luchar era haciéndolo con retos y hazañas y ahí empezó la fuga de Alcatraz. A los dos años nos dieron la razón y nos convertimos en 28 veces campeón del mundo de natación", asegura. En aquella ocasión lo completó con un recorrido más corto pero portando grilletes en los pies.

Ahora el motivo del reto han sido sus amigos: "Lo típico de estar en una mesa y que te digan "a que no hay huevos de hacer esto". Además, el nadador no solo ha completado el reto sino que ha llegado más allá, hasta el Golden Gate: "Dije que si teníamos fuerzas intentaríamos acercarnos y lo hicimos. Pasar debajo y luchar contra esa corriente de agua... Era una imagen que ahora o nunca".

Finalmente el recorrido tuvo una duración menor de dos horas y luchando con las frías aguas de 13-14 grados. Aunque también con la posible presencia de animales no deseados, los tiburones: "Llevaba mis gafitas negras para ver cuanto menos mejor". Tras finalizar el reto David tiene claro lo primero que hará: "Llegar a casa ir con los amigos y decirles que he llegado hasta el Golden Gate y salir de fiesta, que me lo merezco".