Daniel Lasure tras superar su cáncer: "Estoy feliz por tener otra oportunidad para vivir"

Daniel Lasure nos cuenta sus sensaciones tras conocer que ha superado su cáncer de testículo: "Estoy muy feliz por estar vivo y tener otra oportunidad para vivir y tener días como el de hoy. La recuperación va muy bien, volviendo a recuperar el rendimiento ahora que la salud está en perfecto estado. A ver si de aquí a no muchas semanas puedo entrenar otra vez con el grupo"

Todo surge tras un balonazo pero no sabe muy bien lo que pasó: "Alguno doctores me han dicho que es el balonazo el que me causó el tumor, otros que gracias al balonazo pudieron descubrirlo, pero me da igual lo importante es que ahora toca mirar adelante"

"Cuando recibí el balonazo no era consciente de todo lo que venía. Cuando me detectan el tumor es uno de los peores momentos de mi vida. Ves personas en casos similares que lo han vivido con mucha incertidumbre y es una situación muy complicada de gestionar", asegura.

Y nos cuenta en qué le ha cambiado esta dura experiencia: "Le ves las orejas al lobo, dábamos por supuesta la vida. He sido consciente y ahora disfruto cada momento como el último y lo disfruto haciendo lo que me hace feliz". Y revela que "no fue muy duro asumir la quimioterapia a nivel visual. Sí quizá sufrí mucho más como tu cuerpo gestiona a nivel interno toda la medicación. Pero a nivel visual no me afectó para nada"