La experiencia del cabo Moltó que ha sido uno de los paracaidistas del desfile del Día de la Hispanidad

Hablamos con el cabo Cristian Moltó, el paracaidista que ha portado la bandera de España en el desfile de hoy: "Sé que es un salto muy mediático pero no hay nada improvisado; esto es un trabajo continuo. La bandera son unos 70 m2 y pesa unos 15 kilos"

"Cualquier exhibición es complicada, hoy hemos tenido mucha suerte con las condiciones meteorológicas", nos confiesa y revela que le da tiempo a apreciar la caída: "Aunque la gente no se lo crea, disfrutamos del paisaje, hoy ha sido una pasada ver Madrid"

En cuanto a los saltos que puede a llegar a hacer, no se moja: "Un lugar que me gustaría saltar... Cualquier sitio es un disfrute, lo de hoy en la Castellana o en un estadio de fútbol. No sabría decir". Son saltos que no preparan específicamente: "No es que nos tiremos meses entrenando algo en concreto. El entrenamiento diario hace que podamos preparar cada salto especial con una semana de entrenamiento"

Y recomienda a todos probar a saltar en paracaídas: "Saltar es una experiencia para vivirlo. Cuando saltas no sientes caído o vacío. Sientes que estás volando y puedes subir, bajar, retroceder, luego cuando se abre el paracaídas es totalmente distinto"