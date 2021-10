Luis Fernández sobre el Balón de Oro: ¿A Messi por ganar la Copa América? Yo se lo daba a Benzemá que cada partido está al más alto nivel?

Hablamos con Luis Fernández, el ex entrenador francés que nos da su visión sobre el Balón de Oro: "En este Balón de Oro hay que dejar de lado lo de la calidad de Messi y de Cristiano. Quién es? El que vende más camisetas, el que tiene más amigos... A mí me gustaría que cogieran a diez ganadores del balón de oro y voten de forma anónima. Xavi o Iniesta no tienen balón de oro, es el tema de cada año. Votan periodistas que no han visto los partidos... ¿Por qué dárselo a Messi por dar la Copa América? Yo se lo daría a Benzemá o Lewandowski. Benzemá cada sábado está al más alto nivel, marca diferencias, se le nota en el campo, es el único que siempre aporta. Lewandowski igual ¿No se le da por ser polaco?. Me gustaría saber como se vota, es dífícil de entender".

Cuenta que en Francia ahora Benzemá es el ídolo por delante de las otras estrellas: "Benzemá le ha dado la vuelta al tema. Ha vuelto con Francia y se le ve con personalidad y carácter. Los hinchas franceses están enamorados de Benzemá porque le ven jugar. Están más con él que con Mbappé o Griezmann"

"Esta selección española está en un buen nivel para el mundial de Catar. Todos hablan de Gavi pero yo he visto a ver un Busquets dominador, manejando, llevando él el tema", asegura Luis que también se pronuncia sobre el famoso posible fuera de juego de Mbappé: "Cuando después del partido me dijeron esa norma, no la entendía. Que tenía que hacer Eric... Ahí hay que pitar fuera de juego. En Francia muchos están de acuerdo en que el gol no se tenía que haber dado. Esa ley hay que borrarla"

Respecto a la estrella del PSG: "Mbappé es muy maduro. Va a pasar una temporada con Messi y Neymar para sacar el máximo rendimiento. Se vio en el penalti, que venía de fallar uno decisivo. La relación entre Mbappé y Benzemá es fenomenal, en el campo y fuera".