Tertulia: "La norma está bien aplicada aunque no estemos de acuerdo con ella"

LEER MÁS Francia vence a España en la Nations League tras un polémico gol de Mbappé

César Muñiz Fernández, ex árbitro nos da en la tertulia su visión sobre la famosa jugada del gol de Mbappé: "El árbitro tiene que acatar el reglamento. Cuando un jugador toca voluntariamente el balón para intentar desviar la jugada, se trata como una segunda jugad y habilita al delantero". Una norma que ha diseñado un comité de expertos: "Esto lo decide la International Board compuesta por gente muy entendida del fútbol. Esta jugada llama la atención porque no parece muy justa. Como árbitro hay que acatar el reglamento y cumplirlo a rajatabla"

"Como la toca con el taco parece incomprensible que se deje jugar. Pero el árbitro hace bien en dejar seguir, tiene el concepto muy claro de la interpretación de la norma", asegura el colegiado y explica por qué no fue al ver la jugada al monitor: "El árbitro no tiene que ir al monitor porque lo ve muy claro en el campo. Si el línea hubiera levantado la bandera, el árbitro se la hubiera bajado seguro".

En resumen opina que "la norma está bien aplicada aunque no esté de acuerdo con ella y ojalá en el futuro se revise y se pueda cambiar". En la tertulia no lo ven muy claro, Susana Guasch cree que "el infractor sale beneficiado y sobre todo, es que nadie sabe qué va a pasar, que en cada partido se pitará una cosa". En la misma línea opina Edu Pidal: "Lo que tenemos todo claro es que esta norma va contra la esencia del fútbol y del juego...entonces, quién se sienta y quién decide estas cosas".