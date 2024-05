Antonio Barrul, sobre su pelea en el cine: "Lo que se muestra en ese vídeo no es lo que yo soy"

En cuestión de horas una pelea en una sala de cine en León se ha viralizado en las redes sociales. Uno de sus protagonistas es el boxeador profesional y seis veces campeón de España, Antonio Barrul que se pasado este lunes por los micrófonos de Radioestadio Noche para dar su versión de los hechos.

Barrul asistió junto a su mujer e hijo a disfrutar de la proyección de la película "Garfield", pero ellos y todos los espectadores presentes tuvieron que presenciar un episodio de violencia de género al que el boxeador se impuso: "Todo fue un caos y un desastre".

"Llegó un hombre con su pareja y un niño y tenía un trato muy violento y agresivo. La mujer se apartó varios asientos y él se levantó entre gritos y amenazas para que se sentara a su lado. A la media hora de película se levantó, se puso a vocearla hasta que se le fue la cabeza y le agarró del cuello", relata sobre lo sucedido.

En ese momento decide actuar: "Cuando veo eso me levanto y le recrimino su actitud. Me empezó a amenazar y cada vez iba a más hasta que decidí bajar". "No pude controlarme y pasó lo que se ve en el vídeo", añade.

"Pedí perdón en el cine y públicamente porque esas imágenes no me enorgullecen. Pero a una mujer no se le toca y a una niña tampoco", justifica. "No se puede consentir agarrar a una mujer del cuello", ha zanjado.

Admite que no tuvo la mejor reacción: "Lo que se muestra en ese vídeo no es lo que yo soy". Se arrepiente de sus actos pero tiene claro que lo volvería a hacer si hiciese falta: "Volvería a intentar que vinieran los de seguridad para llevárselo, pero si no vienen y sigue igual de violento se llevaría su merecido". "Si hubiesen venido los de seguridad a tiempo se podrían haber evitado muchas cosas", justifica.

Cuando terminó todo Antonio se acercó a la mujer agredida: "Le pregunté como se encontraba y estaba de los nervios, llorando, con su hijo al lado".

Desde el primer momento Antonio Barrul ha recibido el apoyo de la gente y de la propia Federación de Boxeo de Castilla y León y la Federación Española de Boxeo que se han pronunciado al respecto: "Están conmigo y están contra el maltrato y la violencia de género".