Carlos Moyá: "Creo que no es el último Grand Slam que voy a ver ganar a Nadal"

El triunfo de Rafa Nadal en Australia ejemplifica que nunca se le pude dar por tumbado en cualquier torneo que participe. Así lo cree también su entrenador, Carlos Moyá: "Es uno de los jugadores favoritos para cada torneo que pueda jugar". Por ese mismo motivo, considera que Nadal ampliará la cuenta de Grand Slams que en estos momentos está en 21: "Creo que no es el último Grand Slam que le voy a ver ganar. Soy muy consciente de quién es rafa y de lo que ha hecho en la historia del tenis. Es muy complicado que gane otro, pero es Rafa Nadal no me cansaré de decirlo".

Un torneo de Australia marcado por la ausencia del gran favorito, Novak Djokovic. Moyá cree que si no se vacuna peligra su carrera: "Si Djokovic no se vacuna corre serio peligro de no volver a jugar un Grand Slam y renunciaría a seguir en esa carrera por la que tanto ha luchado".

En cuanto a la posibilidad de aumentar su cuenta de Grand Slams, en el equipo tienen un torneo marcado en rojo en el calendario. Evidentemente no podía ser otro: "El gran objetivo de este año para rafa es Roland Garros y hay que hacer lo posible para llegar de la mejor manera. Si está sano es uno de los favoritos, pero faltan varios meses con muchos eventos por medio. "En un momento si que vi la posibilidad de que no pudiéramos ir a Australia porque el día a día era un poco frustrante. No mejoraba, no podía entrenar del dolor que tenía....

"El partido contra Medvedev es de lo mas grande que le he visto en una pista. Era una final de Grand Slam va perdiendo y al final aprovecha la ocasión", señala y añade que "con Rafa yo nunca renuncio a nada, ni pienso que vamos a un torneo en el que no tiene opciones. Uno siempre tiene la esperanza de que estando con rafa todo puede pasar"