Nadal: “21 no van a ser suficientes para ser el mejor"

Remontada en la final: "A posteriori todo se ve muy bonito cuando las cosas terminan bien. Pero en ese momento, abajo en el marcador, yo también pensaba que era complicado. Lo que no puedes hacer nunca es rendirte, decir, ya está. Eso no. Pensaba en mantenerme en el partido, porque cuando vas a ganar algo, siempre puede aparecer el vértigo y tener alguna opción como así ocurrió”.

Dar nombre al aeropuerto de Palma: "Pues no tengo ni idea, nadie me ha dicho nada. Pero si la gente que tiene que decidir eso cree que es lo adecuado para el aeropuerto de Palma de Mallorca, pues estaría encantado, sería un honor".

Calendario para esta temporada: "Tengo que ver cómo estoy. A Indian Wells seguro que voy a ir y para estar en Acapulco el espacio de tiempo es más corto. Tengo que ir tomando decisiones según mi cuerpo me lo permita”.

Ya tiene 21 Grand Slams: “¿Quiero ser el que tenga más de los tres? Sí, claro, me encantaría. ¿Me obsesiona el conseguirlo? No, cero. Lo que es cierto es que no creo que 21 sean suficientes para ser el que más tiene al terminar nuestras carreras”.