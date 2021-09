Canales: "En este parón he dado un cambio importante y me encuentro mucho mejor"

El Betis se ha impuesto en Los Cármenes al Granada con un gol de Sergio Canales en los últimos instantes del encuentro. El jugador ha pasado por Radioestadio noche y nos explica que ha tenido muy buenas sensaciones: "He dado un cambio importante en este parón que me ha venido bien y me encuentro mejor". Lo dice porque desde la temporada pasada arrastra molestias: "Desde final de la temporada pasada arrastraba muchas molestias en el aquiles y espero seguir así y poder estar sin dolor".

Sergio Canales que es muy del agrado de Luis Enrique y si mantiene la salud tiene muchas opciones de volver a la selección, algo que significaría que le están saliendo bien las cosas. Él se muestra encantado con esa opción de poder regresar al combinado nacional.

El Betis ha hecho una gran plantilla y uno de los refuerzos es Héctor Bellerín sobre el que habla Canales: "Bellerín es un tipo espectacular. Muy joven a pesar de todos los años que lleva en el Arsenal, muy inteligente y un pedazo de fichaje para el Betis. De vestir yo soy de otro estilo pero su look es interesante"