Benzemá: "Cuando se fue Cristiano se me metió la ambición de ser más"

Karim Benzemá se ha coronado como mejor jugador del mundo y ha cumplido el sueño que tenía de niño: "Es un trofeo que desde pequeño sueño. Mi familia, con cosas que no puedo contar, siento cosas en el fondo de mi corazón. Es el balón de gente que siempre ha estado conmigo, por eso es el Balón del Pueblo".

Con este Balón de Oro cumple las tres cosas que tenía en mente cuando empezó a ser futbolista: "Tenía tres sueños, comprar una casa a mi madre, jugar en el Real Madrid y tener un Balón de Oro".

Un Benzemá que no duda de lo que le queda de carrera: "Me voy a retirar en el Real Madrid, no hay otra opción". Se fijaba mucho en un delantero y hoy ha estado a su lado: "Ronaldo estaba contento porque sabe que es mi modelo, estaba feliz".

"Llegué tarde en pretemporada, después una lesión de un mes. He perdido tiempo y necesito tiempo para tener más nivel. Pero tengo confianza y convicción y sé que poco a poco voy hacerlo igual de bien que el año pasado", asegura sobre su nivel.

Benzemá que dio un paso al frente en el Real Madrid cuando se marchó Cristiano Ronaldo: "Fue un honor jugar con él, es una bestia. El día que se fue se me metió en la cabeza la ambición de ser más. Desde que fue estoy motivado para hacer más cosas en el campo".