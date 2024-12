Ángel María Villar: "¿Negreira? Ponía la mano en el fuego por gente que ahora sé que me ha mentido"

Ángel María Villar fue durante 29 años el máximo dirigente del fútbol español, desde el año 1988 al 2017 ha acumulado un mandato lleno de crecimiento, éxitos y también, muchas polémicas. Su imputación y paso por la cárcel supusieron el fin de su presidencia en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Este lunes en Radioestadio Noche, el expresidente habla de todo lo ocurrido durante estos años de investigación e inhabilitación: "Prepararon un 'Golpe de Estado' para que no saliera bien. Cada uno sabe lo que hizo y yo se quienes fueron los culpables con nombres y apellidos". "La presunción de inocencia en este país no existe, es todo mentira. Te hacen culpable desde el principio", asegura.

Villar fue acusado de beneficiar a su hijo Gorka con la contratación de sus servicios que estaban al rededor de la disputa de partidos internacionales de la Selección Española: "Se me abre un expediente que estaba allí guardado y viene un Secretario de Estado y lo saca. Este señor trae a una miembro de su Comité de una parte de España e instruye mi expediente". "Me pone la sanción más alta por publicar mi programa electoral cuando era presidente de la Gestora pero, yo pedí autorización a la Junta Electoral", añade.

El 22 de diciembre de 2017, el presidente fue suspendido por el Gobierno tras su imputación en una operación contra la corrupción en el organismo que le reeligió en las votaciones de comienzos de 2017: "A mí el fútbol no me ha sancionado, eso es un órgano administrativo". Tras esto vino su breve paso por la cárcel.

La Guardia Civil registra la casa del expresidente durante dos horas para buscar documentos y dinero, y entonces, le llevan a la Federación a través del llamado 'pasillo' de los medios cuando iba esposado. Finalmente, fue detenido y pasa 11 días en la cárcel por el 'caso Soule': "Lo pasé muy mal pero lo he superado". "Me hablan de favorecer a presidentes de territoriales para asegurarme la reelección, ¡eso es de locos!", señala. Además, también fue acusado de contratar servicios de los que salían beneficiados dichos presidentes: "Yo no lo contraté, a mí me lo dieron hecho. Lo que hicimos, éticamente pudo ser reprochable pero no hay delito".

"Le tendría que haber hecho caso a mi mujer cuando me dijo que no me presentara a la última legislatura pero había mucha gente que dependía de mí. Me equivoqué", afirma. "Son muchos años, la gente no te mira y el éxito genera envidias en este país". Y es que a pesar de lo ocurrido, Villar también será recordado a nivel deportivo por una etapa llena de logros con la consecución de dos Eurocopas y el Mundial.

"Me siento muy satisfecho de haber tenido los éxitos deportivos que he tenido. Me siento orgulloso de crear la ciudad del fútbol, Las Rozas. Los éxitos que hemos tenido han sido gracias a buenos profesionales, buenos dirigentes y el presidente que daba continuidad a la institución", afirma. Aunque también cree haberse equivocado con su relación con los medios: "No me gustaba estar delante de los micrófonos, era muy reacio. Me porté mal porque no daba explicaciones que tenía que dar".

Pero, si hay otra cuestión que ha empañado su presidencia ha sido el caso Negreira, vicepresidente de los árbitros y su relación con el FC Barcelona: "Yo lo nombré porque eso estaba en los estatutos. Si hubiese sabido que cobraba del Barcelona lo habría destituido al segundo. Nunca lo supe ni tuve el menor indicio de que lo hacía". "Tras conocerse todo, nunca nadie me ha dicho que sospechaba de él. No sé el motivo por el que el Barcelona pagaba a Enrique Negreira", explica.

"En aquel momento pondría la mano en el fuego por mucha gente que ahora se que no me han dicho la verdad. Pero no voy a imputar a nadie", ratifica. "Mi éxito ha sido ser prudente pero es más difícil porque te haces esclavo de tus palabras y no dueño de tus silencios. Ahora que tengo tiempo para pensar si que me tendría que haber abierto más, porque el que más sabe es el presidente de la Federación".

Hace a penas una semana, Rafael Louzán se convertía en el nuevo presidente de la Federación y hoy ha salido a la luz la intención de ofrecerle una vicepresidencia a Javier Tebas: "¿Qué malo tiene eso? Yo ya lo hice en su momento. Nombraba de vicepresidente primero o segundo a alguien que representara al fútbol profesional. No lo hice con Tebas porque tuve un distanciamiento con él".