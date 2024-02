Álvaro García: "El Rayo es de la gente de Vallecas, si lo mueves pierde el espíritu"

Parece que la tranquilidad vuelve a Vallecas tras unas semanas convulsas por la destitución de Francisco y la visita del Real Madrid. El equipo rayista no pasa por una buena situación en LaLiga, con solo una victoria en lo que va de año y sin ganar en Vallecas desde el mes de septiembre, que le ha llevado a puestos más cercanos a la lucha por la permanencia aunque aún con ocho puntos de ventajas sobre el descenso.

Álvaro García se ha erigido como una de las grandes figuras del Rayo y es pichichi de su equipo con seis goles. El extremo pasa por 'Radioestadio Noche' antes de visitar al Girona en Montilivi, un estadio en el que solo el Real Madrid ha ganado esta temporada.

"Es muy complicado frenarles (al Girona). Cuesta mucho trabajo ganarles, meten muchos goles. Intentaremos que hagan lo menos posible, que no estén acertados y que nosotros sí lo estemos", dice sobre el partido del próximo lunes.

Álvaro destaca, además, el gran vestuario que forma el Rayo como grupo como una de las claves de los últimos años en Vallecas. "Si tengo que dar una carrera por Óscar Valentín o por el 'Pacha' la voy a dar porque se que ellos la van a dar después por mí. El equipo era un grupo enormemente unido y eso al final te hace más fuerte", explica.

Andoni Iraola ha sido el gran artífice de las últimas temporadas en el Rayo, y en el primer año tras su marcha el equipo, a pesar de no haber caído al descenso, está pasando peleando por objetivos diferentes. Álvaro pone en valor la figura de su ex entrenador, ahora en el Bournemouth como pieza angular del grupo.

"Intentamos hacer más o menos el mismo fútbol, pero al final aquí mandan los resultados. Al final el que paga es siempre el entrenador, pero somos los jugadores los que estamos en el campo", explica Álvaro sobre Francisco, técnico del Rayo hasta hace unas semanas.

Íñigo Pérez ha tomado las riendas del equipo en una situación un tanto anómala, pues fue el segundo entrenador de Iraola en el Rayo hasta la temporada pasada. "Con él teníamos muy buena relación el año pasado. Cuando llegó me salía la risa", reconoce, "que nos conozca creo que es bueno para él y para nosotros y la idea es muy parecida a la de Andoni (Iraola)".

Por si todo esto fuera poco, la actualidad del Rayo gira en los últimos días en torno a su estadio y la posibilidad de sacarlo de Vallecas. "Creo que lo ideal para nosotros y la afición sería mantener el estadio donde está. Hacer una reforma como quieras hacerla, pero el estadio no moverlo del sitio en el que está porque si no el Rayo no sería el Rayo Vallecano. Perdería esa esencia".