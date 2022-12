Álex Fernández, capitán del Arenteiro: "Nos vamos con sabor agridulce"

El Atlético de Madrid cumplió en su vuelta a la competición tras el Mundial de Catar y venció (1-3) al Arenteiro en Espiñedo, para pasar a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, después de remontar un encuentro igualado y con mucha intensidad, gracias a los goles de Carrasco por partida doble y el tanto de Pablo Barrios.

Álex Fernández, capitán del Arenteiro nos confiesa sus sensaciones tras el encuentro: "Nos vamos con un sabor agridulce pero contentos y orgullosos, hemos jugado al Atleti de tú a tú".

"Hicimos lo que pudimos y llegamos donde llegamos. Esta eliminatoria ha sido una ilusión, una alegría y un orgullo", añade y revela que se ha llevado una camiseta: "Le comenté a Koke que me diera la camiseta, luego se me ha olvidado y me la ha traído un empleado del club".

Detrás del banquillo de Simeone había unos aficionados que le han dado un poco el partido: "Estaban mi familia y mis hijos... seguramente haya sido el cabrón de mi hijo", asegura entre risas.