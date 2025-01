Alberto García: "Noto un cambio muy grande de lo que es hoy el fútbol a lo que era en mis inicios"

Tras casi cuatro años retirado del fútbol profesional, Alberto García no se ha separado del mundo del fútbol. El que fuera portero de equipos como el Murcia, el Córdoba, Sporting, Getafe o Rayo Vallecano sigue ligado a este deporte, aunque ahora lo hace desde fuera del verde y con un micrófono en la mano como comentarista televisivo.

Aunque asegura que dedicarse al mundo de la comunicación no estaba en sus planes, cuenta por qué se decidió por este sector al dejar el fútbol. "Tenía oportunidades de seguir dedicándome al fútbol en otros ámbitos, pero esta me daba más estabilidad (...) Todos los profesionales con los que me he encontrado me lo han puesto muy fácil".

A pesar de encontrarse muy contento con su nueva faceta como comentarista, García no descarta en el futuro volver a ligarse al mundo del fútbol a través de los clubes y asegura que "en la parte deportiva es donde me siento más cómodo".

Habla, también, de cómo ha ido evolucionando el fútbol en los últimos años, un deporte que no para de avanzar a todos los niveles. "Noto un cambio muy grande de lo que es hoy el fútbol a lo que era en mis inicios", sentencia.