Ángel Haro, tras el pase a la final de la Conference: "El beticismo merecía esta alegría"

Noche histórica para el Real Betis en Europa, tras empatar a 2 en el campo de la Fiorentina y validando el 2-1 de la ida en el Benito Villamarín, el equipo andaluz logra por primera vez el pase a una final europea y disputará el título de la Conference League frente al Chelsea el próximo 28 de mayo.

Al término del encuentro el presidente del equipo verdiblanco, Ángel Haro, ha compartido su alegría y euforia con Radioestadio Noche: "Estoy muy contento y muy feliz. El beticismo merecía esta alegría, esto consolida un proyecto. He sufrido bastante, tenía mucha tensión por que se ha puesto todo de cara hasta esas acciones a balón parado".

"Me he emocionado y me he acordado de mi padre que ya no está con nosotros", señala. El Betis va camino de firmar una temporada histórica, no solo con el que puede ser el primer título europeo del club, también puede conseguir clasificarse para la próxima temporada en Champions League: "Ahora hay que centrarse en la liga y olvidarse momentáneamente de la final. Vamos a ser ambiciosos para conseguir el objetivo".