Lorena López: "Vamos hacia un camino donde las mujeres a partir de los 50 años tienen algo que contar, son interesantes"

Lorena López presenta ‘Custodia repartida’ de Javier Fesser. “Yo creo que es un ser humano luminoso, que nos ha hecho felices a todos, nos transmite mucho cariño. Yo creo que ha hecho un reparto muy bonito, la calidad humana está muy arriba”, ha señalado la actriz valenciana.

López encarna a Cristina: “Mi personaje tiene un cargo importante, es ingeniera de Camino, se le da muy bien. Diego es autónomo, el pobre no da pie con bola. Cristina mantiene a la familia”.

A pesar de que Cristina y Diego se han separado de mutuo acuerdo y de que su intención es comportase como adultos maduros y responsables, “los problemas están de fondo y salen. Cuando te separas quieres hacerlo bien, pero al final te tiras los trastos a la cabeza”, ha explicado Lorena.

Lorena López ha expresado que la industria del cine española está cambiando. “Vamos hacia un camino donde las mujeres a partir de los 50 años tienen algo que contar, son interesantes. Eso lo necesitamos. Hay cada vez más mujeres que aportan la visión de la mujer y eso enriquece nuestro trabajo”.

Nuestra profesión es muy precaria, soy muy afortunada porque estoy trabajando

La actriz valenciana, que acaba de ganar el premio a la mejor actriz por la película ‘La Casa’ de Álex Montoya que concede la Academia Valenciana de lo Audiovisual, se ha acordado de sus padres y del apoyo continuo que siempre ha tenido por su parte. “Mis padres me han apoyado un montón. Nunca me han obligado a nada. Mis padres siempre me han dicho que me lo curre. Siempre me han apoyado y ayudado”, ha indicado la artista.