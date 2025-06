Vanesa Martín: "Tengo más ganas que nunca de hacer música de verdad, que me salga del corazón"

Hay voces que no solo se escuchan, se sienten. Vanesa Martín está hecha de versos que acarician y su música nos abraza. Habla de amor, de pérdida, de la fuerza de seguir adelante... Y lo hace como quien susurra al oído una verdad que todos llevamos dentro.

Con cada verso nos recuerda que sentir no es una debilidad, sino una forma valiente de estar en el mundo. Ella solo necesita una guitarra, una mirada honesta y una verdad entre los labios.

Hace apenas un mes que ha estrado 'Casa Mía', su último trabajo, y reconoce que la gente está "entendiendo muy bien el mensaje y la filosofía de vida de este disco".

La artista malagueña confiesa en 'Por Fin' que este disco "es fruto de dos o tres años de mucho movimiento y cambio en mi vida (…) Me encuentro en un momento increíble, estoy más agarrada que nunca a esas ganas de transgredir y salir de mi zona de confort, de hacer música de verdad, que me salga del corazón y las entrañas".

El disco contiene, además, una colaboración con Joaquín Sabina de la que Vanesa Martín habla maravillas. 'No nos supimos querer', es un canción que contiene versos de ambos artistas y que grabaron juntos en el estudio de Sabina. "Es una persona muy generosa, siempre me siento en deuda con él. Imagínate ahora que me ha regalado esta participación en esta canción", explica.