El estreno de Jaime Cantizano en las tardes de Onda Cero: "Aterrizamos conservando el espíritu de 'Por Fin no es lunes'"

"Se acabó la siesta. Bienvenido a 'Por fin' a secas". Así ha comenzado Jaime Cantizano el programa en la nueva temporada de Onda Cero.

'Por fin' acompañará a los oyentes cada tarde de lunes a vieres de 15.00 a 19.00 conservando el "espíritu de 'Por fin no es lunes'.

"Siete años en el fin de semana batallando para minimizar el impacto de los lunes y renegando de su llegada y desde hoy, de lunes a viernes, estaremos defendiendo el valor de las tardes" reivindica Jaime Cantizano.

"No es que sea incoherente, es la radio. Después de 17 años acompañados de Julia Otero, aterrizamos en las tardes conservando el espíritu de 'Por fin no es lunes' y dispuestos a construir un espacio en el que, sin renunciar a la actualidad, intentaremos poner en valor la radio de entretenimiento tan difícil de hacer", concluye el presentador.