La vivienda en España: "No es normal es que no se produzca una reacción de los poderes públicos a esta escasez de vivienda"

"Faltan viviendas en general, no tiene que ver con el control de alquileres; no hay suficiente vivienda libre y por eso suben los precios", así explica el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, el porqué es tan difícil el acceso a la vivienda.

"Lo que no es normal es que no se produzca una reacción de los poderes públicos de no responder a esta escasez de vivienda", dice el experto.

Además, comenta que para los inversores el precio de la vivienda en España es inferior a lo que se conoce en los países vecinos.

"Llega un momento en el que el esfuerzo económico de las familias no puede hacer frente a un encarecimiento del precio de la vivienda y eso puede hacer que baje el precio", comenta. "Lo más interesante sería generar suelo y construir, pero a corto plazo lo que se podría hacer es poner viviendas vacías en el mercado o contener el alquiler turístico".