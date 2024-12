C. Tangana, sobre su nueva película: "Lo que más me importa son las emociones"

Antón Álvarez es uno de los artistas españoles que cuenta con más éxito en este momento tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este cantante, productor y compositor conocido como 'C. Tangana' dio sus primeros pasos en el rap, aunque posteriormente se desprendió de toda etiqueta y dio el salto a un estilo musical completamente diferente.

En 2021 lanzó el disco 'El madrileño', una combinación de estilos musicales que engloba flamenco, electrónica, rumba, música urbana... Pero no se queda ahí, sino que este 2024, muy recientemente, ha lanzado su primera película: 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés'.

Este nuevo proyecto de Antón Álvarez, es un documental en el que narra su fascinación por el guitarrista Cortés y que cuenta, a modo de thriller, la historia de este artista. Una producción que ha tenido una grandísima acogida en su presentación en el Festival de San Sebastián y que ya es candidata al premio Goya a mejor película documental.

Cuenta Álvarez en 'Por fin' que este proyecto lleva vivo más de tres años. "Empezamos a rodar antes de que comenzase la gira del último álbum. Estoy muy orgulloso de la recepción del público y de cómo se emociona la gente".

El artista afirma que siempre tuvo claro que "quería dirigir". Fue la historia de Yerai Cortés lo que le empujó a dar los primeros pasos. "Cuando Yerai me cuenta esta historia de su disco en el que hay una narrativa muy profunda sobre algunos traumas familiares que ha vivido me da la sensación de que es un guion de película", explica. Esta película, que trata "sobre su familia y su historia personal", es lo que le "empujó a hacer la dirección".

"Siento que Yerai tiene algo que quiere contar pero que quiere ir más lejos", añade. "Es una serie de historias familiares que pueden ser símbolo de muchas familias; yo me he visto reflejado en ellas. Estoy muy contento con el resultado".

La importancia de las relaciones personales

Para este artista español conectar con el público es primordial. "Lo que más me interesa es la parte emocional y no me importa pasarme de telenovela, siempre que tenga poso", argumenta. "Lo que me importa son las emociones. Al final los proyectos que más han trascendido han sido cuando las historias tenían algo que ver conmigo y cuando eran reales".

Por esta razón la película documental es tan importante para el artista. Cuenta que cuando conoció al protagonista, Yerai Cortés, sintió "la conexión artística". Eso sí, afirma que cuando notó que podía "haber una peli" fue cuando le habló "de su madre y de todo lo que tuvo que hacer su padre para sacar la familia adelante".

Al fin y al cabo, asegura, "es una película que acaba de forma reconfortante. Lloras, pero lo haces con gusto".