Obligar a los trabajadores a cogerse el alta o crear nuevos conflictos: los posibles riesgos de las bajas flexibles

La ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, ha lanzado una propuesta para reformar la incapacidad temporal actual, dando lugar a una baja laboral flexible en la que en algunos casos permita al trabajador afectado incorporarse de manera voluntaria a la actividad laboral.

"Hablar de incapacidad temporal supone hablar de salud mental, psicosocial y física de los trabajadores", señalaba la ministra en 'Más de uno' este viernes. "Quiero ser muy clara: la salud es un derecho de los trabajadores que deben proteger las empresas y para este Gobierno es algo irrenunciable, pero hablar de incapacidad temporal también es hablar de cómo somos como sociedad después de una pandemia y cómo son las nuevas formas de trabajo, siempre desde la decisión personal y la voluntariedad en cada caso".

Respecto a esta propuesta de bajas laborales flexibles, Jesús Tierno, abogado laboralista, asegura en 'Por fin' que no ve "ningún motivo para cambiar" dentro del sistema actual. "Actualmente las incapacidades laborales tienen una garantía tanto para la empresa como para el trabajador.", ha señalado en referencia a la función del médico, empleado del servicio de salud.

"Esto da seguridad tanto al trabajador como a la empresa", en el sentido de que es el facultativo quien otorga la baja según las circunstancias médicas del trabajador y también es el facultativo quien la rescinde cuando el estado de salud del afectado lo permite.

"Decía la ministra que" la propuesta "era necesaria, que era un debate". "Creo que el debate es más necesario en cuanto a requisitos, duración, importe... Pero respecto a quién emite la baja y a la seguridad de quien la emite, creo que es algo pacífico", añade el abogado.

Propuesta vs. sistema actual

En lo referente a si la propuesta de Saiz es muy distinta al sistema actual de bajas laborales que existe en España, Tierno ha destacado dos cuestiones que ha abordado la ministra. "Una es la flexibilidad de que sea el propio trabajador" quien decida cuándo incorporarse al trabajo.

Si por ejemplo se trata de un trabajador que tiene cáncer y quiere incorporarse al trabajo porque se está poniendo mejor, "actualmente se regula de otra manera", añade Tierno. "Si me encuentro bien y me incorporo al trabajo, la empresa está obligada a hacerme un reconocimiento médico y a adaptar el puesto de trabajo a las nuevas condiciones".

Otro de los puntos a los que hacía referencia la ministra y que ha resaltado el jurista ha sido el pluriempleo y la pluriactividad. "Actualmente, en regla general, si estás en dos regímenes o en dos empresas no puedes trabajar. Pero, excepcionalmente, si la dolencia que tengo me posibilita trabajar en el otro empleo, la jurisprudencia dice que lo puedo hacer", explica. De esta forma, asegura que la propuesta "no solucionaría un problema actual".

Costes y gestión de personal

La controversia de las bajas flexibles ha llegado a plantear cómo afectaría a las propias empresas en cuestiones de costes y gestión de personal. De acuerdo con Tierno, es probable que esta actual propuesta y posible reforma provoque ciertas confrontaciones entre el trabajador y la empresa. Es decir, las empresas podrían "obligar a determinados trabajadores para que se cojan el alta".

También es posible que se de el caso en el que "los empleados sean mal mirados dentro de las empresas por tener un proceso de baja de larga duración y de lugar a otros conflictos que en este caso no se producen porque tenemos la seguridad del servicio público de salud".

Presión al trabajador

Si finalmente la reforma llega a ver la luz, ésta "puede ser utilizada de varias formas", afirma Tierno. Por un lado, vuelve a hacer referencia a la parte de las empresas en la que presionen al trabajador para que se reincorpore, algo de lo que está "seguro de que se va a producir en determinados casos". Por otro, hace referencia a las pequeñas empresas en las que el trabajador se coge la baja a su criterio y "parece que le está haciendo la pascua al autónomo" o a la empresa. El jurista ha insistido en que "no movería la seguridad que tenemos actualmente".

Cifra bajas laborales

Recientemente un estudio ha concluido que en España se registraron más de 450 procesos de incapacidad temporal por cada 1.000 trabajadores en 2023. Unas cifras que dejan al país en récord de bajas laborales y que pone en el punto de mira a la salud del trabajador.

"Estoy de acuerdo con la ministra en que hay que proteger la salud de los trabajadores, no solo la física, también la mental", ha indicado Tierno. "Tenemos que hacer un esfuerzo todos por reforzar la política en prevención de riesgos psicosociales. Hay que buscar proteger la salud mental", puesto que es la culpable de un gran número de bajas.