Juan José Ballesta, sobre su vuelta a la gran pantalla: "Tengo mucho que agradecer a El Bola, fue lo que me dio la fama"

Juan José Ballesta, actor español, fue ganador de un Goya al mejor actor revelación por su interpretación en la película El Bola (Achero Mañas, 2000).

Revolucionó el cine de España y se convirtió en un icono juvenil a principios de la década de los 2000, lo que le llevó a la fama y a tomar la decisión de, con 17 años, retirarse de los focos.

Tengo mucho que agradecer a El Bola, fue lo que me dio la fama

Ahora vuelve a la gran pantalla con el estreno de la película 'Nueva tierra', acompañado de su primer libro, 'La vida mejor. El Bola, la fama y todo lo demás'.

Es una forma de transmitir lo que la gente no sabe de mi vida. Me he abierto bastante, creo que va a gustar