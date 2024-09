David Meca: "Los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras cabezas"

David Meca lo ha vuelto a hacer. 25 años después de su primera 'fuga' de Alcatraz, el nadador español ha repetido el reto nadando las aguas que separan la prisión de San Francisco.

"Me retiré con la medalla de campeón del mundo, con una sonrisa, y quería disfrutar y hacer otras cosas", ha contado en 'Por fin', donde también ha dicho que era "una fecha muy especial" y en parte por una apuesta con amigos.

El nadador ha asegurado que la zona era "tan bonita" que incluso le apetecía acercarse hasta el Golden Gate, por lo que alargó un recorrido que siempre se ha dicho que era "imposible", el de fugarse de la mítica cárcel: "Siempre se dice que nadie escapará por la distancia, por las terribles corrientes y por la temperatura tan fría, además de los tiburones".

Además, Meca habla de sus inicios como nadador por sus problemas de niño: "Me obligaron a nadar, era chaval con botas ortopédicas y me obligaron mis padres y los médicos, y gracias a ellos no solo desaparecieron mis problemas, sino que hemos legado a ser campeones del mundo".

El deportista también afirma que es una persona "machaca" y "obsesiva" y que será así "hasta el último día": "Ahora soy más libre, en mi época de deportista era más obsesivo, porque me encantaba entrenar y no tener distracciones. No tenía televisión y no tuve pareja hasta que me retiré, porque sabía que si te echabas pareja tenías otras prioridades".

Por último, ha querido concienciar sobre la salud mental y ha reconocido que "la cabeza es lo más importante para cada uno de los retos": "Los pensamientos negativos son lo peor y tienes que controlarte, y yo por suerte he resistido. Los tiburones más peligrosos no están en el mar, sino en nuestras cabezas".