Cayetana Guillén Cuervo: "Quiero dar mi mejor versión cada día y me preocupa si algún día no lo consigo"

Comprometida, incansable, responsable, trabajadora. Estos son solo algunos de los adjetivos que podrían definir a Cayetana Guillén Cuervo, periodista y actriz española. Hija de Fernando Guillén y Gemma Cuervo, ha seguido los pasos de sus padres y se sitúa en la cabeza del mundo artístico español, sin dejar de lado la presencia en los medios.

En 2022 llegó a la presidencia de la Academia de las Artes Escénicas de España sucediendo a Jesús Cimarro. Desde entonces se ha embarcado en numerosos proyectos y está trabajando junto con todo su equipo para llevar el arte español a distintos lugares del mundo.

"Me gusta mucho lo que hago y por eso hago tantas cosas, lo tengo en el ADN", asegura la actriz en una entrevista con Jaime Cantizano en 'Por fin'. Llevar su ritmo de vida no es nada fácil, aunque ella asegura que "desde fuera parece más angustioso de lo que es" y que "se organiza" para llegar a todo. "Tengo tiempo para afrontarlo todo".

Dentro de una vida tan ajetreada, hay dos cosas que son fundamentales para la artista: la familia y la amistad. "Mis amigos son tan importantes como mi familia. Son mi identidad, soy lo que soy gracias a lo que ellos medan".

"Tengo una pandilla muy ecléctica en género y en edades", ha añadido en referencia a su círculo más cercano para, añadir, que detesta "el edadismo", "es una etiqueta como otra cualquiera". "No puedes definir a una persona por el año en el que ha nacido. Tengo amigos desde los 20 a los 80".

No hay duda de que la amistad es importante, pero también lo es su familia. "Me encanta estar con mi madre, no hay nadie en el mundo que me entienda como ella", apunta la artista. "Si tengo a alguien parecido, (en referencia a sus ritmos de vida) es mi madre".

Mujer comprometida

El compromiso es la clave del éxito. La perseverancia, la constancia y el trabajo de cada día es sinónimo (en la mayoría de ocasiones) de recogida de frutos. Algo que sabe muy bien Cayetana, consciente de lo que significa ser comprometido con lo que uno mismo hace y con el trabajo. "Cuando se me propuso (ser presidenta de la Academia) se me estaba dando la posibilidad de institucionalizar toda la lucha que habían hecho mis padres y su generación con los derechos y libertades ya conquistados".

Los inicios no son fáciles, sobre todo en años pasados. "Hace un cuarto de hora los actores eran personas socialmente pocos respetadas, fue la generación de mis padres la que empezó a conseguir respeto", apunta la artista.

"Hacía falta alguien con un pie en comprender de dónde venimos", explicaba en referencia a su puesto como presidenta de la Academia de las Artes Escénicas. "Estamos haciendo un trabajo maravilloso, no solo yo, sino todo mi equipo. Es un momento en el que estamos consiguiendo cosas muy bonitas".

Tanto es así que la actriz remarca la importante "labor de internacionalización" que están "creando marca España". "Están fascinados con que todos nos unamos para hacer una telaraña de dignidad y respeto para proteger el hecho artístico".

Miedos y temores

Detrás de una gran carrera profesional hay una persona de carne y hueso que, como todos, tiene miedo, preocupaciones temores. Es algo que forma parte de la vida y lo que nos hace humanos. Para Cayetana Guillén Cuervo ese miedo se dirige directamente a sus amigos y su familia. "Me preocupa que mi madre esté mal, no estar todo lo que quiero con mi hijo porque me gustaría estar más tiempo con él".

"Me preocupa que alguno de mis amigos esté mal, mi pareja. Me preocupan las relaciones que se desgastan y sacan algo de ti que no mola". Pero también están los temores personales, los que afectan directamente a uno mismo. La presión de no alcanzar un objetivo, el disgusto de no conseguirlo o la alegría de celebrarlo. "Quiero dar mi mejor versión cada día y me preocupa si algún día no lo consigo".