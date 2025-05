Carlos Santos, primer entrenador de Carlos Alcaráz presenta su libro "La forja de un campeón"

El deporte de elite es la máxima expresión de la práctica deportiva, donde la excelencia y la exigencia llegan a su tope.

No todo el mundo con las capacidades físicas necesarias llega al alto rendimiento, y tampoco todos los que atesoran el talento. Eso es porque no solo el talento importa... y no solo la capacidad física cuenta.

Seguramente la clave está en la combinación de todos esos factores, junto a la suerte, tener amueblada la cabeza, la capacidad de sacrificio, el esfuerzo llevado a su máxima expresión... Y rodearte de los mejores en su campo, equipos de personas que saquen lo mejor de uno mismo.

En España, tenemos un ejemplo muy claro de una persona que ha conseguido reunir todo ello desde muy joven, y hoy, es uno de los mejores del mundo en lo suyo: El tenis.

Estamos hablando de Carlos Alcaraz, y para entender cómo llega un niño a convertirse en un campeón, hablamos con su primer entrenador, la persona que puso las bases para que pudiera llegar donde ha llegado.